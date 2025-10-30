Encontraron una botella con mensajes de soldados de la Primera Guerra Mundial

Más de 100 años después de haber sido lanzados al mar, una botella con mensajes escritos por dos soldados durante la Primera Guerra Mundial fue hallada en la costa sur de Australia, en un descubrimiento que conmovió a las familias de los protagonistas.
El hallazgo ocurrió el 9 de octubre, cuando la familia Brown encontró una antigua botella de la marca Schweppes semienterrada en la arena de Wharton Beach, cerca de la ciudad de Esperance.
Dentro del envase había dos cartas fechadas el 15 de agosto de 1916, escritas a lápiz por los soldados Malcolm Neville, de 27 años, y William Harley, de 37, pocos días después de zarpar rumbo a Europa para unirse al frente de batalla.
Mensajes desde el mar
En su carta, Neville pidió que, si alguien encontraba la botella, hiciera llegar el mensaje a su madre, Robertina, que vivía en el pueblo de Wilkawatt, hoy prácticamente abandonado.
Por su parte, Harley, cuya madre había muerto poco antes, escribió que quien hallara la botella podía quedarse con su nota y deseó: “Que quien lo encuentre esté tan bien como nosotros en este momento”.
Ambos describieron con optimismo los primeros días de viaje. Neville comentó que “lo estaba pasando muy bien” y que “la comida está muy buena hasta ahora, con la excepción de una comida que enterramos en el mar”, consignó el diario La Nación.
También mencionó que el barco “se balanceaba y daba tumbos, pero estamos tan contentos como Larry”, una expresión australiana en desuso que significa “muy feliz”.
El destino, sin embargo, sería trágico. Malcolm Neville murió en combate un año después, mientras que William Harley fue herido dos veces y sobrevivió a la guerra, aunque falleció en 1934 a causa de un cáncer que su familia atribuye a la exposición al gas alemán en las trincheras.
Deb Brown, quien relató el descubrimiento, contó que su esposo Peter y su hija Felicity encontraron la botella durante una de sus habituales limpiezas de playa en cuatriciclo.
“Nunca pasaríamos por alto un trozo de basura”, explicó. “Esta botellita estaba allí, esperando a ser recogida”.
La mujer sospecha que la botella estuvo enterrada entre las dunas por más de un siglo y que los recientes temporales la desenterraron. “La escritura seguía siendo legible”, señaló Brown, quien logró contactar a los descendientes de los soldados. “Si la botella hubiera estado en el mar o al sol tanto tiempo, el papel se habría desintegrado”, añadió.
Emoción entre los descendientes
Las familias de ambos hombres recibieron la noticia con emoción. Ann Turner, nieta de Harley, dijo a la Australian Broadcasting Corporation (ABC) que estaban “absolutamente atónitos”. “Realmente se siente como un milagro, como si nuestro abuelo nos hubiera contactado desde la tumba”, expresó.
Por su parte, Herbie Neville, sobrino nieto de Malcolm, afirmó que el hallazgo “unió a la familia” y recordó con orgullo a su antepasado: “Parece que estaba feliz de ir a la guerra. Es muy triste lo que pasó. ¡Qué gran hombre era!”.