La tarea que viene después de los comicios

El domingo de comicios terminó con una mezcla de sensaciones, que abarcaban desde la sorpresa hasta la euforia y la depresión, que estuvo marcada por la calma. Al día siguiente el país despertó sin las emergencias que habían sido pronosticadas, que en gran parte se explicaron por el resultado de la votación. El mismo mercado recibió de modo positivo la novedad y no se registraron los sacudones a los que hemos estado acostumbrados; antes bien la tendencia fue a la baja del dólar y al esperado descenso del riesgo país. Todo lo cual ha sido analizado por los expertos y no sólo ha dado mucho material para el comentario, sino que debería ser estudiado a fondo por las implicancias que tiene para nuestro devenir como sociedad.