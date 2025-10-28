Iliana Calabró será abuela: su hijo Nicolás Rossi espera su primer hijo

La familia Calabró vive días de celebración y ternura: Iliana Calabró será abuela por primera vez. La noticia fue confirmada públicamente este martes 28 de octubre por el periodista Fede Flowers, quien compartió en sus redes sociales un mensaje de felicitación para la actriz. Su hijo mayor, Nicolás Rossi, fruto de su matrimonio con Fabián Rossi, será papá por primera vez junto a su esposa, Bárbara, quien se encuentra embarazada y tiene fecha de parto para enero de 2026.