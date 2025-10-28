Iliana Calabró será abuela: su hijo Nicolás Rossi espera su primer hijo

La familia Calabró vive días de celebración y ternura: Iliana Calabró será abuela por primera vez. La noticia fue confirmada públicamente este martes 28 de octubre por el periodista Fede Flowers, quien compartió en sus redes sociales un mensaje de felicitación para la actriz. Su hijo mayor, Nicolás Rossi, fruto de su matrimonio con Fabián Rossi, será papá por primera vez junto a su esposa, Bárbara, quien se encuentra embarazada y tiene fecha de parto para enero de 2026.
El anuncio fue recibido con alegría también por Coca, madre de Iliana, que se convertirá en bisabuela, y por Marina Calabró, su hermana, quien celebrará la llegada de su primer sobrino nieto.
Una noticia que se mantuvo en reserva
Según trascendió, la familia decidió mantener el embarazo en reserva durante las primeras semanas por tratarse de un embarazo de riesgo, motivo por el cual prefirieron esperar hasta que la situación estuviera estabilizada para comunicarlo públicamente.
Fede Flowers había adelantado la noticia el pasado 3 de octubre, aunque aclaró que no la difundió antes “por pedido de Iliana”, con quien había hablado directamente. “Ella me pidió que esperara, por la delicadeza del caso. Hoy, con todo más tranquilo, puedo confirmar que será abuela”, explicó el periodista.
Fuentes cercanas a la actriz indicaron que Iliana “está feliz y emocionada” con la llegada de su primer nieto, y que ya viajó a Brasil para compartir tiempo con su hijo y su nuera. Planea regresar en enero, justo para acompañar el nacimiento.
Nicolás Rossi: una vida en Brasil
Nicolás Rossi, el mayor de los dos hijos de Iliana y Fabián Rossi, vive en Brasil desde 2020. La decisión de radicarse allí se dio por motivos laborales y familiares. Tras regresar de Italia en febrero de ese año, Nicolás y su esposa enfrentaron dificultades para establecerse en Argentina durante la pandemia, por lo que optaron por instalarse en el país vecino, donde él consiguió una oportunidad en el rubro del turismo.
Desde entonces, el joven construyó su vida en Brasil, aunque mantiene un vínculo constante y afectuoso con su madre. A lo largo de los años, Iliana ha compartido en redes sociales mensajes dedicados a sus hijos, mostrando la profunda unión familiar que los caracteriza, a pesar de la distancia.
En julio de 2023, la actriz le escribió un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”.
Meses después, Iliana relató el reencuentro con su hijo en Brasil tras más de dos años sin verse. “¿Qué es la felicidad? Esto... el abrazo de un hijo. Gracias Dios por mis hijos. ¡Vaya que te extrañé!”, publicó junto a una foto abrazándolo.