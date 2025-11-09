Secciones
Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes

GEA Logistics fue reconocida por Great Place To Work como la mejor firma para jóvenes en la Argentina por su cultura de confianza, formación y crecimiento profesional.

LIDERAZGO. GEA Logistics fue distinguida por Great Place To Work como la mejor pyme para el talento joven en la Argentina. LIDERAZGO. GEA Logistics fue distinguida por Great Place To Work como la mejor pyme para el talento joven en la Argentina. / GEA
Hace 1 Hs

Talento, confianza y oportunidades de crecimiento. Esos tres pilares definen la cultura de GEA Logistics, la compañía que acaba de ser distinguida por Great Place To Work (GPTW) con el primer puesto en la categoría pyme del ranking “Mejores lugares para trabajar para el talento joven en Argentina 2025”. El reconocimiento valida una filosofía empresarial centrada en acompañar y potenciar el desarrollo de nuevas generaciones dentro del sector logístico.

Durante el año, la firma de transporte de mercadería también fue destacada en otros rankings nacionales: “Empresas que Cuidan”, “Mejores Empresas para Trabajar para Mujeres” y “Mejores PyME para Trabajar en Argentina”. 

Un espacio para aprender y crecer

El listado de GPTW está destinado a compañías con al menos el 20% de empleados menores de 25 años. En ese ámbito, GEA Logistics, fundada y dirigida por Javier Carrizo, sobresale por su apuesta a la juventud: no sólo por la cantidad de jóvenes que integran su equipo, sino por la confianza que deposita en ellos. La empresa sostiene que el desarrollo del talento joven se logra brindando oportunidades reales a quienes comienzan su camino laboral.

Dentro de la organización conviven historias de crecimiento: jóvenes que consiguieron su primer empleo formal y otros que descubrieron sus habilidades gracias a la guía de líderes que los acompañaron en su proceso de formación.

Escuchar, innovar y liderar desde adentro

La apertura al diálogo y la innovación forman parte del ADN de la compañía. La voz de los jóvenes es protagonista en cada área, y sus ideas se transforman en proyectos que fortalecen al equipo. Esa dinámica colaborativa también permitió que dos de los actuales directores comenzaran su carrera en la firma como jóvenes talentos hace una década.

GEA Logistics promueve un entorno laboral que combina formación técnica, para diseñar soluciones que garanticen entrega en tiempo y forma, vinculando a todos los eslabones de la cadena logística de la mejor manera. Además de mejorar sus servicios a través de la innovación permanente, con acompañamiento constante y espacios de participación. "En GEA, el talento joven encuentra oportunidades reales para crecer, proponer e impulsar ideas que transforman", dijo la empresa al anunciar que lideraba el ranking de GPTW.

