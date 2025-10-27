Secciones
Del sur tucumano al podio continental: Santiago Frías es campeón de enduro

El piloto de 17 años brilló en Brasil y se consagró en la categoría E1 del Latinoamericano, tras una carrera extrema

ORGULLO TUCUMANO. El juvenil Santiago Frías (h), de 17 años, se consagró campeón latinoamericano de enduro en la categoría E1, tras una exigente doble fecha en Brasil. ORGULLO TUCUMANO. El juvenil Santiago Frías (h), de 17 años, se consagró campeón latinoamericano de enduro en la categoría E1, tras una exigente doble fecha en Brasil.
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 1 Hs
Comentarios