Le detectaron cáncer a los 24 años: este fue el primer síntoma que le salvó la vida

El descubrimiento del bulto: un primer síntoma inesperado

El cáncer de mama es una enfermedad que, si bien suele asociarse a personas mayores, puede aparecer a cualquier edad. Cada mujer tiene una probabilidad de 1 entre 8 de desarrollar este tipo de cáncer a lo largo de su vida, y aproximadamente la mitad de los casos se presentan en mujeres sin factores de riesgo específicos. Jenn es un claro ejemplo de ello. Al descubrir el bulto, su reacción inicial fue pensar que se trataba de algo benigno, como un quiste o un fibroadenoma, condiciones comunes y no graves en mujeres jóvenes.