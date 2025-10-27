Un bonito pueblo español realiza una desesperada convocatoria para sumar habitantes: “Tenemos casas vacías y hacen falta trabajadores”

En plena crisis de despoblación rural, el alcalde de Santa Cruz de Moya (Cuenca), Virgilio Antón, ha lanzado un mensaje urgente a miles de desempleados de toda España: su pueblo necesita vecinos, trabajadores y nuevas familias.
En un vídeo publicado en la cuenta de TikTok @nosvamospalpueblo, el regidor anima a quienes buscan empleo o un cambio de vida a instalarse en esta localidad conquense de apenas 200 habitantes, destacando que “hay casas vacías y hacen falta trabajadores”.
“Aquí se vive bien, tenemos todos los servicios”
Antón desmonta los prejuicios sobre la llamada España vaciada, donde muchos creen que faltan oportunidades laborales o servicios básicos.
“El mundo rural tiene estigmas como que no hay trabajo o vivienda, y no es cierto. Aquí se vive bien y tenemos todos los servicios cubiertos”, explica en su mensaje.
El alcalde asegura que Santa Cruz de Moya ofrece tanto trabajo como vivienda asequible, dos factores clave para quienes buscan estabilidad.
“Las dos razones por las que venir son claras: una, el trabajo; y otra, la vivienda”, resume.
Profesiones con demanda: cuidadores, fontaneros y albañiles
Antón detalla que en el municipio faltan profesionales de distintos oficios, desde cuidadores de personas mayores —un sector con alta demanda— hasta fontaneros, carpinteros, albañiles y electricistas.
“Os animo a formaros, porque estos trabajos son fundamentales. Faltan manos y hay oportunidades reales”, señala.
El alcalde recuerda que muchas familias mayores se jubilan y que es necesario un relevo generacional para mantener la vida económica y social del pueblo.
“En la ciudad se cobra más, pero la vivienda es mucho más cara”
Dirigiéndose especialmente a los jóvenes y desempleados urbanos, Antón plantea una comparación directa:
“En la ciudad puedes cobrar más, pero la vivienda es mucho más cara. Aquí el coste de vida es mucho menor, y se puede tener estabilidad”.
También subraya que sectores como la ganadería, la agricultura y la construcción necesitan trabajadores dispuestos a formarse y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno rural.
Una oportunidad para autónomos y emprendedores
El alcalde insiste en que Santa Cruz de Moya cuenta con muchas viviendas cerradas que solo se ocupan en verano.
“Tenemos muchas casas vacías que podríamos poner en valor. Hay ayudas a la vivienda y siempre se encuentra alguna oportunidad”, afirma.
Antón considera que su municipio puede ser un lugar ideal para autónomos, emprendedores o nómadas digitales que busquen tranquilidad, naturaleza y costes más bajos.
“Necesitamos gente que llene los pueblos. No digo que sea fácil, pero los beneficios son muchos. Ya se han venido algunas familias, y hay trabajo”, concluye.