Egresados en la diplomatura de la Escuela de Formación Política y Gobierno de la UNT: “Buscamos formar ciudadanos críticos, capaces”

Cambios

Saab también se refirió a los cambios en el escenario político actual: “Las universidades dejaron de formar hombres y mujeres que, además de ser profesionales, salgan con sensibilidad social y con la mirada puesta en las problemáticas reales de la sociedad. Se instaló la idea de que la política es mala palabra, y la política solo estuvo prohibida en las dictaduras o en el neoliberalismo. Estamos convencidos de que hay que volver a reivindicar la Política, con mayúscula, como herramienta de transformación social”.