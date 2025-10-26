Histórico triunfo del oficialismo en Mendoza: solo una banca para el PJ

El oficialismo provincial alcanzó un triunfo histórico en Mendoza durante las elecciones legislativas, asegurando cuatro de las cinco bancas de diputados nacionales en disputa. La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA-CM) se impuso con 53,9% de los votos, mientras que el Fuerza Justicialista quedó en segundo lugar con 25%, logrando apenas una banca. El Frente Verde consolidó su tercer puesto, aunque sin representación, seguido por el Frente Libertario Demócrata con 5,4% y el Frente de Izquierda con 3,4%.
La jornada se caracterizó por una alta participación, del 71,5%, superior al promedio nacional del 66%. La polarización entre oficialismo y peronismo marcó la campaña, y desde el búnker oficialista celebraron la amplia diferencia como un “espaldarazo” a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y un fuerte apoyo al presidente Javier Milei.
Entre los primeros en festejar estuvo Martín Kerchner, presidente provisional del Senado provincial, quien destacó sentirse “sorprendido” por los resultados. También celebraron Griselda Petri y la vicegobernadora Hebe Casado, resaltando la ventaja histórica y la posibilidad de consolidar la mayoría en la Legislatura provincial. Los elegidos por LLA-CM serán Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.