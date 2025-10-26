Histórico triunfo del oficialismo en Mendoza: solo una banca para el PJ

El oficialismo provincial alcanzó un triunfo histórico en Mendoza durante las elecciones legislativas, asegurando cuatro de las cinco bancas de diputados nacionales en disputa. La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA-CM) se impuso con 53,9% de los votos, mientras que el Fuerza Justicialista quedó en segundo lugar con 25%, logrando apenas una banca. El Frente Verde consolidó su tercer puesto, aunque sin representación, seguido por el Frente Libertario Demócrata con 5,4% y el Frente de Izquierda con 3,4%.