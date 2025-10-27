Secciones
Cartas de lectores: Holocausto
El lector Arturo Garvich (carta “Holocausto” 24/10) insiste con su visión distorsionada de la historia española durante la colonización de América. Ignora el contexto de la época y por lo tanto sus reflexiones son incompletas, sesgadas y también exageradas. Toma por cierto datos que no están definitivamente confirmados, como ser la cantidad de habitantes en América precolombina o la cantidad de fallecidos a causa de los españoles. Critica la mita (trabajo de los indios en las minas) ocultando que la alternativa de la época era directamente el trabajo esclavo, que era usado masivamente en el resto de los países (Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica y Portugal). La reina Isabel la Católica prohibió expresamente esclavizar a los indígenas el año 1504 (12 años después de la llegada de Colón). La inquisición, que todos repudiamos, era una institución creada luego de la contrarreforma en medio de tremendas guerras religiosas; en países como Francia o Inglaterra se organizan matanzas por motivos religiosos sin contemplaciones. Con la inquisición por lo menos había un simulacro de juicio. Voltaire, sin duda el intelectual que más luchó por la tolerancia religiosa antes de la Revolución Francesa dijo al respecto: “los españoles desde Carlos V hasta Felipe III tuvieron una consideración de la que carecían los demás pueblos”.

Luis Ovidio Pérez Cleip 

