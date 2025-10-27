Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: votaciones
Hace 7 Hs

Fui a votar y fue algo agradable simple, sencillo y fácil. Fue algo grato buscar la mesa de votación y no encontrar un ejército de fiscales que se pasaban el sobre para la firma de todos, cada uno buscando el número de orden y el nombre del votante, que presidente de mesa tenía que decirlo con voz fuerte, casi gritando, entrar al cuarto oscuro y ver la maraña de votos; en determinado momento se paraba la votación e ingresaban al cuarto oscuro presidente, vocales y fiscales, con el objetivo de corroborar que todos los partidos tuviesen su boleta, porque se robaban y/o destruían, lo que evidencia un sistema corrupto, con votos en cadena. Ayer quedó demostrado que los sublemas, el sinfín de boletas en el cuarto oscuro, es un sistema dudoso, engorroso y oscuro. Desde el vamos se presenta como algo  engañoso. El gobernador Jaldo se comprometió a cambiar este sistema, en donde se crean cientos de partidos, que llevan a un solo gobernador y de ese modo se aseguran el voto de aquellos que están en la lista y de sus familiares y amigos. En mi entender esto no tiene la transparencia que debe tener una elección democrática. Por lo que pregunto: ¿tan difícil es cambiar este sistema de elección oscuro o existen intereses creados para no hacerlo? ¿Qué pasa con la oposición que no levanta sus voces para cambiarlo? Debería hacerse una encuesta preguntando a los ciudadanos de a pie, que somos los que con nuestros votos convalidamos a los gobernadores y legisladores, si queremos que se cambie o no el sistema de votación de nuestra provincia.

María Beatriz Sánchez                            

betty_comas@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
3

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
4

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
5

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
6

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios