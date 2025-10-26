Elecciones 2025: La Libertad Avanza arrasó en Córdoba y se quedó con cinco bancas de diputados

En Córdoba, La Libertad Avanza (LLA) logró un triunfo contundente en las elecciones legislativas, asegurando cinco de los nueve diputados nacionales que estaban en juego. La lista encabezada por Gonzalo Roca superó ampliamente a Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, que quedó en segundo lugar, mientras que Natalia de la Sota, con Defendamos Córdoba, se ubicó tercera.
La participación en Córdoba fue del 65,19%, ligeramente por debajo del 67,85% registrado a nivel país, según datos de la Secretaría Electoral, en una jornada marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel.
En números, LLA reunió 803.996 votos (42,40%), seguida por Provincias Unidas con 536.146 votos (28,27%) y Defendamos Córdoba con 8,76%. Completan el escrutinio Fuerza Patria (5,06%), el Partido Libertario (4,8%) y la UCR (3,24%).