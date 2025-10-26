Elecciones 2025: La Libertad Avanza arrasó en Córdoba y se quedó con cinco bancas de diputados

En Córdoba, La Libertad Avanza (LLA) logró un triunfo contundente en las elecciones legislativas, asegurando cinco de los nueve diputados nacionales que estaban en juego. La lista encabezada por Gonzalo Roca superó ampliamente a Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, que quedó en segundo lugar, mientras que Natalia de la Sota, con Defendamos Córdoba, se ubicó tercera.