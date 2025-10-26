Cartas de lectores IV: falsedades de la leyenda negra

En relación con la carta sobre Holocausto (24/10) de Arturo Garvich, hay datos que no cuadran. Los Archivos de Indias que registraban a todos los españoles embarcados hacia las Américas dan cuenta de 70.000 personas embarcadas a lo largo de 3 siglos, es decir menos de 6.000 peninsulares en cada generación. ¿Cómo es posible que en 150 años hayan masacrado a 70 millones según sugiere el autor? Quien además cita en esta carta al jacobino y partidario de la sangrienta Revolución Francesa, Mariano Moreno que murió en alta mar el 4 de marzo de 1811 yendo a Londres con la credencial de embajador argentino en Londres en nombre de Fernando VII, escrita de su puño y letra según consta en el Archivo General de la Nación. Mucha leyenda negra, que no menciona la mestización, ni los hospitales, ni las universidades, ni las misiones que brindaron servicios y civilizaron a nuestros antepasados originarios. Tampoco se menciona la gran labor para mantener viva su cultura. Además, sobran las muestras arqueológicas de la barbarie en la que vivían los pueblos originarios en la época precolombina, con constantes guerras tribales y en muchos casos esclavitud y canibalismo y una expectativa de vida muy corta. Los propios pobladores originarios ayudaron a Cortés y Pizarro, que con un puñado de hombres liberaron a centenares de miles de personas que vivían sometidas. La evangelización y educación de América es la mayor epopeya de la historia. Se hizo en su propia lengua, que se respetó e incluso se conservó su gramática en tratados que son anteriores a los de la lengua inglesa o alemana. Se mejoró sustancialmente su nivel de vida, se establecieron universidades y hospitales abiertos para los originarios y descendientes de la ejemplar mestización.