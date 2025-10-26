Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores II: ferrocarriles
Hace 3 Hs

El ferrocarril fue en nuestro país el primer eje de comunicación federal. Si bien fueron diseñados para llevar materias primas al puerto de Buenos Aires según los intereses británicos, también sirvieron para unir el país con servicios modernos y confiables. Con el tiempo, y producto de la desidia y la corrupción, sumado a la nula visión de nuestros políticos, se fueron cerrando líneas que eran estratégicas para mantener con vida a cientos de pueblos del interior. Los ferrocarriles en el mundo no han dejado de crecer, en el caso chino hay líneas que funcionan con electricidad y marchan a más de 400 kilómetros por hora. Igual en Francia o Japón. Mientras que en nuestro caso, el tren reinaugurado que llegaba a Mendoza, tarda dos horas más que en el siglo pasado. Acabo de leer que por abandono el tren que llegaba a Bahía Blanca será cerrado. La falta de mantenimiento e inoperancia de los funcionarios públicos ya dan vergüenza. Los actuales ferrocarriles de la Argentina, son un claro ejemplo de la mala administración y de nuestra decadencia. Mientras que en Europa los ferrocarriles llegan a todos los países, con velocidad, comodidad y seguridad, en Argentina parecen del far west, y van abandonando pueblos que quedan sin comunicación. Felicitaciones funcionarios, seguramente ustedes se mueven en autos alemanes.

Esteban Tortarolo                                          

etortarolo@gmail.com

Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: cartasaldirector@lagaceta.com.ar, consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales
1

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba
2

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca
3

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos
4

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima
5

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol
6

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Más Noticias
Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Comentarios