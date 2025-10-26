Cartas de lectores I: Daniel Coronell, el poder de la verdad y la libertad

El colombiano Daniel Coronell ha demostrado que el periodismo no solo es un oficio, sino una misión que exige valentia y compromiso.Su reciente reconocimiento con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2025, otorgado por la Sociedad Internacional de Prensa (SIP), es un tributo a más de cuatro décadas de trabajo incansable. Coronell, que estuvo exiliado desde 2005, no solo ha liderado las redacciones más importantes del continente, como noticias Univisión, sino que ha enfrentado amenazas, persecuciones y el exilio, sin jamás abandonar su lucha por la verdad y la libertad de expresión. El galardón destaca su capacidad para exponer casos de corrupción y abusos de poder, así como su liderazgo en la consolidación del periodismo de investigación en las Américas. Su labor ha inspirado a generaciones de periodistas a no claudicar ante la intimidación y a defender, con rigor y ética, el derecho de los ciudadanos a estar informados. Para mí, Coronell es más que un periodista, sino un símbolo de lo que significa no rendirse ante las adversidades. Su valentía y ética son inspiradoras, y su carrera me recuerda que la verdad siempre encuentra su camino, incluso en los momentos más oscuros. Es un referente no solo para el periodismo, sino para todos aquellos que creemos en la justicia y la verdad.