Cartas de lectores: Argentina de verdad

Existen varios y reconocidos representantes de nuestro país. El reciente 12/10/25, “La Sole” festejó su 45º cumpleaños, con un inolvidable recital en el Gran Rex de 3 horas, el cual, tuve oportunidad de apreciar por TV. Vale la pena mencionar su meteórica e imparable carrera musical, desde los 15 años, desbordando el escenario en Cosquín 1996 (Premio Revelación y Cosquín de Oro). Son destacables: su energía, simpleza, sencillez, carisma, cariño, atracción y sinceridad que irradia ante su multitudinario y fiel público seguidor. Así como Vilas encendió la llama del tenis, ella lo hizo en el folklore, uniendo varias generaciones (jóvenes y adultos), de todos los estratos sociales. Es un verdadero ejemplo y “representante patriota” de nuestra música y raíces folklóricas. Esos “valores patrióticos” y cualidades deberían reflejarse en los políticos que solo ambicionan poder e imagen, olvidándose del pueblo que los eligió. Para muchos resulta impensable que esta “niña pueblerina” desde su despegue a los 15 años “perdure durante 30 años”, continúe vigente sin techo a la vista y, cada vez, con su real y transparente carisma,” potencie el cariño y calor de la gente, sin otro encanto que su música, poncho y “desfachatez” en el escenario. Sería beneficioso para nuestro país que, por una vez en la vida, los políticos que pretenden gobernarnos, copiaran su simple y sencillo ejemplo de “Representante Argentina hasta la muerte” (dejando de lado sus intereses personales) y, todos unidos con “el voto popular”, forjemos el futuro de “Nuestra nueva querida Patria Argentina”.

Marcos A. Machado                               

marcos53arg@gmail.com

