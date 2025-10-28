La Facultad de Psicología propone un curso para repensar la discapacidad y la inclusión

La Universidad Nacional de Tucumán, mediante la Facultad de Psicología, el Hospital Escuela y la Secretaría de Extensión, impulsa un nuevo espacio de formación que promueve la inclusión y la reflexión sobre la discapacidad.
El curso-taller “Experiencias en Discapacidad. Herramientas para un trato adecuado” se desarrollará el viernes 31 de octubre de 17 a 20 y el sábado 1 de noviembre de 9 a 13, en el Aula 9 de la Facultad de Psicología.
El espacio está dirigido a estudiantes y egresados de Psicología, acompañantes terapéuticos y profesionales de la salud interesados en fortalecer su desempeño a partir de una mirada actual sobre los derechos y las prácticas inclusivas.
La propuesta está a cargo del licenciado Joaquín Castro y tiene como responsable académica a la magíster Nora Abate, referencia en formación universitaria vinculada a la temática.
Inscripción y costos
El curso es arancelado y requiere inscripción previa hasta el 30 de octubre. Los cupos son limitados. Los aranceles ascienden a $ 15.000 para estudiantes y a $ 30.000 para graduados.
El pago puede realizarse en la Oficina de Tesorería de la Facultad de Psicología (de 8 a 12) o mediante transferencia bancaria al Banco Galicia (CBU 0070089420000018485413).
Los interesadas pueden solicitar más información o inscribirse al correo secextension@psicologia.unt.edu.ar, o bien completar el formulario disponible en línea.
Un espacio vivencial con enfoque práctico
Durante las jornadas se trabajará con actividades participativas y análisis de casos, lo que permitirá abordar las experiencias de discapacidad desde diferentes perspectivas.
El objetivo es ofrecer herramientas concretas para un trato adecuado, y reflexionar sobre los estereotipos que aún persisten en los ámbitos educativos, laborales y de salud.
En el Hospital Escuela señalaron que esta iniciativa se enmarca en la misión institucional de la UNT de promover procesos de formación continua con compromiso social orientados a la construcción de entornos más accesibles y justos.