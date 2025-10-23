San Pablo avanza a paso firme en el Regional Federal

San Pablo sigue con paso firme en el Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto dirigido por Alejandro Bernat logró su segunda victoria consecutiva al vencer 1 a 0 a Sacachispas, en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Zona 10 de la Región Norte. El encuentro se disputó en la cancha de Mariano Moreno, en Trancas, y tuvo como gran protagonista a Ramón Cisneros, autor del único gol del partido.
La diferencia estuvo precisamente en los pies del delantero, que aprovechó una desatención en la defensa local y no perdonó. A los 15 minutos del primer tiempo, tras una pifia de un zaguero rival, Cisneros tomó la pelota y sacó un potente remate que se metió en el ángulo izquierdo del arquero Sebastián Ramos. Golazo y ventaja para un San Pablo que volvió a mostrar solidez, compromiso y eficacia, los rasgos que ya se habían visto en el debut frente a San Antonio.
Puntaje ideal
El equipo paulistano suma así seis puntos sobre seis posibles, con dos victorias por el mismo marcador (1-0), y quedará libre en la próxima fecha. La confianza del grupo crece, y el objetivo de clasificar a la siguiente fase comienza a perfilarse como una posibilidad concreta. “Fue un partido muy duro y trabado. Creo que salimos a proponer nuestro juego desde un principio y así logramos convertir. A partir de ahí tratamos de manejar el partido. Vale muchísimo esta victoria, sobre todo porque el grupo es de tres equipos y solo el primero clasifica”, destacó el capitán Hasan Jadur, una de las voces de referencia del plantel.
El escenario del encuentro no ayudó al buen juego. El campo de Mariano Moreno presentó escaso verde, la tierra levantó polvo durante buena parte del desarrollo y el viento dificultó el traslado del balón. Pese a eso, el espectáculo tuvo emociones, sobre todo en la primera mitad.
Sacachispas, que hizo su histórica presentación en un torneo afista, estuvo cerca de empatar a través de Franco Guillén, pero su disparo se desvió en un defensor y terminó dando en el palo derecho del arquero Maximiliano Flores. También Cisneros pudo haber ampliado la ventaja antes del descanso, aunque Ramos respondió con una gran intervención para enviar la pelota al córner.
Imprecisiones
El segundo tiempo fue más deslucido, con muchas imprecisiones y pocas situaciones de riesgo. San Pablo se replegó con orden y buscó salir de contra, mientras que el local insistió con pelotazos largos. La más clara del complemento fue para los de Guillermo Toloza: un cabezazo de Lucas Pachao, tras centro del ingresado Nahuel Palomino, que se fue apenas desviado del ángulo izquierdo.
Al final, el festejo fue para los de Bernat, que sumaron tres puntos vitales en una zona corta donde no hay margen para el error. “Fue una buena jugada que por suerte terminó en gol, pero lo más importante es el trabajo del equipo. Estamos por buen camino”, cerró Cisneros, el héroe de la tarde en Trancas.