Secciones
DeportesFútbol

San Pablo avanza a paso firme en el Regional Federal

Con gol de Ramón Cisneros, el paulistano venció a Sacachispas en Trancas y logró su segunda victoria en la zona 10 de la Región Norte.

FESTEJO PAULISTANO. El plantel de San Pablo, junto a los auxiliares y algunos simpatizantes, celebraron la victoria conseguida frente a Sacachispas en Trancas. FESTEJO PAULISTANO. El plantel de San Pablo, junto a los auxiliares y algunos simpatizantes, celebraron la victoria conseguida frente a Sacachispas en Trancas.
Hace 1 Hs

San Pablo sigue con paso firme en el Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto dirigido por Alejandro Bernat logró su segunda victoria consecutiva al vencer 1 a 0 a Sacachispas, en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Zona 10 de la Región Norte. El encuentro se disputó en la cancha de Mariano Moreno, en Trancas, y tuvo como gran protagonista a Ramón Cisneros, autor del único gol del partido.

La diferencia estuvo precisamente en los pies del delantero, que aprovechó una desatención en la defensa local y no perdonó. A los 15 minutos del primer tiempo, tras una pifia de un zaguero rival, Cisneros tomó la pelota y sacó un potente remate que se metió en el ángulo izquierdo del arquero Sebastián Ramos. Golazo y ventaja para un San Pablo que volvió a mostrar solidez, compromiso y eficacia, los rasgos que ya se habían visto en el debut frente a San Antonio.

Puntaje ideal

El equipo paulistano suma así seis puntos sobre seis posibles, con dos victorias por el mismo marcador (1-0), y quedará libre en la próxima fecha. La confianza del grupo crece, y el objetivo de clasificar a la siguiente fase comienza a perfilarse como una posibilidad concreta. “Fue un partido muy duro y trabado. Creo que salimos a proponer nuestro juego desde un principio y así logramos convertir. A partir de ahí tratamos de manejar el partido. Vale muchísimo esta victoria, sobre todo porque el grupo es de tres equipos y solo el primero clasifica”, destacó el capitán Hasan Jadur, una de las voces de referencia del plantel.

El escenario del encuentro no ayudó al buen juego. El campo de Mariano Moreno presentó escaso verde, la tierra levantó polvo durante buena parte del desarrollo y el viento dificultó el traslado del balón. Pese a eso, el espectáculo tuvo emociones, sobre todo en la primera mitad.

Sacachispas, que hizo su histórica presentación en un torneo afista, estuvo cerca de empatar a través de Franco Guillén, pero su disparo se desvió en un defensor y terminó dando en el palo derecho del arquero Maximiliano Flores. También Cisneros pudo haber ampliado la ventaja antes del descanso, aunque Ramos respondió con una gran intervención para enviar la pelota al córner.

Imprecisiones

El segundo tiempo fue más deslucido, con muchas imprecisiones y pocas situaciones de riesgo. San Pablo se replegó con orden y buscó salir de contra, mientras que el local insistió con pelotazos largos. La más clara del complemento fue para los de Guillermo Toloza: un cabezazo de Lucas Pachao, tras centro del ingresado Nahuel Palomino, que se fue apenas desviado del ángulo izquierdo.

Al final, el festejo fue para los de Bernat, que sumaron tres puntos vitales en una zona corta donde no hay margen para el error. “Fue una buena jugada que por suerte terminó en gol, pero lo más importante es el trabajo del equipo. Estamos por buen camino”, cerró Cisneros, el héroe de la tarde en Trancas.

Temas TrancasSão Paulo Futebol ClubeMariano MorenoSebastián RamosAlejandro Bernat
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Leito ratificó a Pusineri y pidió cerrar filas: “Esto se soluciona puertas adentro”

Leito ratificó a Pusineri y pidió cerrar filas: “Esto se soluciona puertas adentro”

Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Comentarios