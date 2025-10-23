ADRs trepan hasta 12% y bonos rebotan a tres días de las elecciones

A solo dos ruedas de las elecciones legislativas del domingo, el mercado financiero argentino opera con un marcado optimismo. Las acciones de empresas argentinas (ADRs) suben con fuerza en Wall Street, mientras que los bonos en dólares rebotan tras las fuertes caídas de las últimas jornadas. Los inversores, atentos, siguen cada señal proveniente del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
ADRs argentinos vuelan en Wall Street
En la jornada de este jueves, los ADRs argentinos mostraron importantes subas encabezadas por Central Puerto (+12,4%), Grupo Supervielle (+12,25%) y Edenor (+10,02%). También se destacaron Mercado Libre (+1,09%) y Bioceres (+2,6%), entre las firmas que cotizan directamente en Nueva York.
El renovado apetito por activos argentinos llega tras días de marcada volatilidad, en un contexto global donde los mercados esperan definiciones políticas y económicas tanto a nivel local como internacional.
El Merval extiende las ganancias
En la plaza local, el S&P Merval avanza 5,2% hasta los 2.123.718,80 puntos, mientras que su versión en dólares escala 7,5% a 1.346,60 puntos. En lo que va de octubre, el índice líder acumula una ganancia de 19,1% en pesos y 17,1% en dólares.
“Hay cierta tensión, cierta volatilidad; la gente ya va pensando con qué cartera se queda para el lunes a la mañana”, explicó a Ámbito Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.
El analista señaló que el mejor ánimo del mercado podría explicarse por “un índice de confianza de la Universidad Di Tella que salió mejor de lo esperado” y “encuestas que muestran a La Libertad Avanza achicando diferencias en la provincia de Buenos Aires”.
Desde Puente remarcaron que “no hay drivers claros para los movimientos de las acciones de hoy”. Aunque reconocieron que “el contexto externo es favorable por la confirmación de la reunión entre Trump y Xi Jinping”, aclararon que “eso no alcanza a explicar lo que sucede en el mercado local”.
Bonos argentinos rebotan, pero no logran revertir pérdidas
Los bonos en dólares también muestran señales de recuperación. Entre los principales, se destacan el AL35 (+2,9%), GD46 (+2,8%) y AE38 (+2,6%). Los Globales comenzaron la rueda con alzas de hasta 1,5%, aunque luego la tendencia se moderó.
“Están medio punto arriba los cortos y un poquito más los largos. Todavía en valores deprimidos”, señaló Di Giorno.
Desde Puente apuntaron que “el movimiento de los bonos no es nada relevante, sólo subiendo 1% contra varios días de volatilidad”, por lo que “ni siquiera compensa la caída de ayer”.
Según Portfolio Personal Inversores (PPI), “la renta fija en dólares acumula una baja del 1% en lo que va de la semana, pese al rebote del lunes impulsado por los anuncios de Quirno y el tuit de Bessent”.
En tanto, el economista Gustavo Ber observó que “los bonos exhiben mejoras promedio del 1% en sus cotizaciones en dólares, aunque con mayores vaivenes intradiarios”, dado que “los inversores esperan señales que despejen la incertidumbre política y permitan aprovechar la histórica asistencia financiera de Estados Unidos”.
Riesgo país
El riesgo país elaborado por J.P. Morgan, que se actualiza con un día de rezago, se ubicó este jueves en 1.123 puntos básicos, aún en niveles elevados pese al rebote parcial de la deuda soberana.
Claves del día para el mercado financiero argentino:
ADRs argentinos suben hasta 12% en Wall Street.
Bonos en dólares rebotan, aunque no recuperan del todo las caídas previas.
El Merval acumula una ganancia mensual del 19% en pesos.
Expectativa por nuevas señales desde el Tesoro de Estados Unidos.
Riesgo país se mantiene estable en 1.123 puntos.