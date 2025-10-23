Secciones
EconomíaNoticias económicas

ADRs trepan hasta 12% y bonos rebotan a tres días de las elecciones

Los inversores, atentos, siguen cada señal proveniente del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Las acciones argentinas en Wall Street. Las acciones argentinas en Wall Street.
Hace 2 Hs

A solo dos ruedas de las elecciones legislativas del domingo, el mercado financiero argentino opera con un marcado optimismo. Las acciones de empresas argentinas (ADRs) suben con fuerza en Wall Street, mientras que los bonos en dólares rebotan tras las fuertes caídas de las últimas jornadas. Los inversores, atentos, siguen cada señal proveniente del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

ADRs argentinos vuelan en Wall Street

En la jornada de este jueves, los ADRs argentinos mostraron importantes subas encabezadas por Central Puerto (+12,4%), Grupo Supervielle (+12,25%) y Edenor (+10,02%). También se destacaron Mercado Libre (+1,09%) y Bioceres (+2,6%), entre las firmas que cotizan directamente en Nueva York.

El renovado apetito por activos argentinos llega tras días de marcada volatilidad, en un contexto global donde los mercados esperan definiciones políticas y económicas tanto a nivel local como internacional.

El Merval extiende las ganancias

En la plaza local, el S&P Merval avanza 5,2% hasta los 2.123.718,80 puntos, mientras que su versión en dólares escala 7,5% a 1.346,60 puntos. En lo que va de octubre, el índice líder acumula una ganancia de 19,1% en pesos y 17,1% en dólares.

“Hay cierta tensión, cierta volatilidad; la gente ya va pensando con qué cartera se queda para el lunes a la mañana”, explicó a Ámbito Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

El analista señaló que el mejor ánimo del mercado podría explicarse por “un índice de confianza de la Universidad Di Tella que salió mejor de lo esperado” y “encuestas que muestran a La Libertad Avanza achicando diferencias en la provincia de Buenos Aires”.

Desde Puente remarcaron que “no hay drivers claros para los movimientos de las acciones de hoy”. Aunque reconocieron que “el contexto externo es favorable por la confirmación de la reunión entre Trump y Xi Jinping”, aclararon que “eso no alcanza a explicar lo que sucede en el mercado local”.

Bonos argentinos rebotan, pero no logran revertir pérdidas

Los bonos en dólares también muestran señales de recuperación. Entre los principales, se destacan el AL35 (+2,9%), GD46 (+2,8%) y AE38 (+2,6%). Los Globales comenzaron la rueda con alzas de hasta 1,5%, aunque luego la tendencia se moderó.

“Están medio punto arriba los cortos y un poquito más los largos. Todavía en valores deprimidos”, señaló Di Giorno.

Desde Puente apuntaron que “el movimiento de los bonos no es nada relevante, sólo subiendo 1% contra varios días de volatilidad”, por lo que “ni siquiera compensa la caída de ayer”.

Según Portfolio Personal Inversores (PPI), “la renta fija en dólares acumula una baja del 1% en lo que va de la semana, pese al rebote del lunes impulsado por los anuncios de Quirno y el tuit de Bessent”.

En tanto, el economista Gustavo Ber observó que “los bonos exhiben mejoras promedio del 1% en sus cotizaciones en dólares, aunque con mayores vaivenes intradiarios”, dado que “los inversores esperan señales que despejen la incertidumbre política y permitan aprovechar la histórica asistencia financiera de Estados Unidos”.

Riesgo país

El riesgo país elaborado por J.P. Morgan, que se actualiza con un día de rezago, se ubicó este jueves en 1.123 puntos básicos, aún en niveles elevados pese al rebote parcial de la deuda soberana.

Claves del día para el mercado financiero argentino:

ADRs argentinos suben hasta 12% en Wall Street.

Bonos en dólares rebotan, aunque no recuperan del todo las caídas previas.

El Merval acumula una ganancia mensual del 19% en pesos.

Expectativa por nuevas señales desde el Tesoro de Estados Unidos.

Riesgo país se mantiene estable en 1.123 puntos.

Temas TwitterBuenos AiresWall StreetGustavo BerEstados UnidosArgentinaLibertad AvanzaScott Bessent
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Tucumán fue una de las provincias en las que creció el empleo privado

Tucumán fue una de las provincias en las que creció el empleo privado

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Luis Caputo habló sobre la cotización del dólar: a $1.500 está “holgadamente arriba”

Luis Caputo habló sobre la cotización del dólar: a $1.500 está “holgadamente arriba”

Reforma laboral: ¿qué son los salarios dinámicos que promueve el Gobierno nacional?

Reforma laboral: ¿qué son los "salarios dinámicos" que promueve el Gobierno nacional?

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Comentarios