Detienen en Tucumán a un hombre por acosar a menores a través de mensajes electrónicos

Un hombre de 30 años fue detenido en la zona sur de la capital tucumana, acusado de acosar a menores mediante mensajes electrónicos. El procedimiento fue encabezado por personal de la Sección Análisis e Informática Forense del D2, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual N° 2 del Centro Judicial Capital.
El subcomisario Martín Fernández, jefe de esa división, informó que la medida se realizó “en cumplimiento de una orden de detención impartida por el doctor Alfredo Taboada, en el marco de una causa por ciberacoso”.
“Cerca de las 19 del miércoles logramos interceptar a esta persona, quien estaba en compañía de un familiar y fue detenida sin oponer resistencia. Ya se encuentra a disposición de la Justicia”, detalló Fernández.
El caso se enmarca en el artículo 131 del Código Penal argentino, que establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien, mediante comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología, contacte a un menor de edad con fines de cometer delitos contra su integridad sexual.
El delito, conocido como “grooming”, está tipificado en la Ley 26.904, sancionada el 13 de noviembre de 2013, y constituye una de las principales formas de acoso digital hacia niños, niñas y adolescentes.