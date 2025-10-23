Secciones
Alerta en Boca: un jugador no terminó la práctica y Cavani volvió a entrenarse diferenciado

Rodrigo Battaglia encendió las alarmas en el predio y el delantero uruguayo sigue sin recuperarse del todo. Claudio Úbeda analiza variantes para el lunes.

La jornada de entrenamiento en Boca Juniors dejó preocupación. Rodrigo Battaglia no pudo completar la práctica por una molestia muscular en el sóleo y quedó en duda para el próximo duelo ante Barracas Central.

El mediocampista, que fue titular en todos los partidos del semestre, tuvo que retirarse antes del final. El cuerpo médico evalúa realizarle estudios para conocer la gravedad de la lesión. Su ausencia sería un golpe importante para el esquema de Claudio Úbeda, ya que se había consolidado como socio de Leandro Paredes en el medio.

A la lista de incógnitas se suma Edinson Cavani, que volvió a entrenarse de manera diferenciada por una distensión en el psoas derecho. Aunque fue al banco en el 5-0 ante Newell’s, todavía no está al cien por ciento y su participación ante Barracas es una incógnita.

La apuesta por los juveniles

Ante este panorama, el DT analiza alternativas como Milton Delgado, figura del Sub-20, o los mediocampistas Williams Alarcón y Ander Herrera. El doble turno del jueves será clave para definir si Cavani puede sumarse al grupo.

Si las bajas se confirman, Úbeda deberá modificar su esquema ofensivo: podría romper el doble 9 y reforzar el mediocampo con una línea más poblada. La decisión, según cuentan en el club, se tomará a último momento.

