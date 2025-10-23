¿Cuánto mate se puede tomar por día y hasta qué hora es recomendable?

El mate es una de las infusiones más versátiles y cómodas para cualquier contexto. Es casi imposible imaginar la vida sin unos mates tomados en solitario, con amigos o familiares, pero ¿cuánto mate puede tomar una persona sin que le haga mal?
En todas las casas hay, al menos, un mate. Incluso, con la pandemia de COVID se acostumbró en muchos hogares a que hubiese un mate por persona y es muy común ver personas tomando de esta bebida en los trabajos, universidades, parques y en otros lugares.
¿Cuánto mate puedo tomar por día?
Pese a que muchas personas cuentan el mate dentro de los dos litros de agua que los médicos recomiendan beber por día, lo cierto es que es todo lo contrario.
Esta infusión tiene efecto diurético natural por lo que su consumo excesivo podría provocar problemas de deshidratación. En ese sentido, se recomienda tomar no más de un litro por día.
Por último, debido a que como se dijo el mate contiene cafeína y es un estimulante, por eso el reconocido nutricionista Alberto Cormillot sugirió en Infobae que, “si empieza a tener nerviosismo o le cuesta dormir, no olvidemos que contiene cafeína y es un estimulante, la recomendación es que no tome después de las 6 de la tarde”.
Cuáles son los riesgos de tomar mate y el límite sugerido, caso por caso
Para aquellos que no tienen riesgos especiales, el consumo promedio recomendado suele ser de 12 a 23 gramos de yerba por día, lo que generalmente es suficiente para preparar menos de 1 litro de infusión al día.
Si estás embarazada se recomienda no consumir más de 350 ml de mate al día por el peligro de aumentar el riesgo de abortos y partos prematuros a causa de la cafeína.
Si sos hipertenso, tené en cuenta que el café y el mate pueden aumentar la presión arterial. Es importante consumir cantidades que no generen síntomas y monitorear su efecto en tu presión arterial.
Si tomas inhibidores de la monoaminooxidasa (usados en depresión o Parkinson) tené precaución, ya que el mate puede interactuar con estos medicamentos. No hay una dosis específica, pero cuanto menos consumas, menor será el riesgo de interacciones.