Secciones
Política

Provincia intimó a un desarmadero para recuperar un sector del Canal de Sirga, en Yerba Buena

El predio, indicó el Gobierno, representa una situación de riesgo, además de afectar el normal cauce del canal y generar problemas fluviales.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El Gobierno de Tucumán concretó la intimación de un espacio público en el Camino de Sirga del Canal Yerba Buena, que había sido ocupado de manera irregular por un desarmadero de autos, que deberá ser desocupado en 10 días.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Estado, con la participación del Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano y Hugo Vitale y por la Dirección Provincial del Agua, encabezada por Marcelo Cancilleri y Juan Pablo Occipinti, con la colaboración de personal de la Policía de Tucumán y de Tránsito.

El predio representaba una situación de riesgo, además de afectar el normal cauce del canal y generar problemas fluviales, el desarmadero configuraba una zona de alta peligrosidad para el tránsito en uno de los accesos más transitados de Yerba Buena, San Pablo y El Manantial.

“Este procedimiento forma parte de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de recuperar los bienes de la provincia y garantizar seguridad y orden para los vecinos”, señaló Ferrazzano.

Temas Yerba BuenaRaúl Ferrazzano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
2

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
4

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
5

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
6

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Más Noticias
Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Milei se instala en el interior para cerrar la campaña

Milei se instala en el interior para cerrar la campaña

La Justicia se desentiende del “voto nacional”

La Justicia se desentiende del “voto nacional”

Definiciones en el Gobierno: después de las elecciones se refrescará al gabinete

Definiciones en el Gobierno: después de las elecciones se refrescará al gabinete

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Comentarios