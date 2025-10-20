Cartas de lectores: actor mileísta

Después de algunos años reapareció para expresar nuevamente su posicionamiento político el famoso y exitoso actor tucumano (radicado en México desde los años 90') Juan Soler Valls. Ya lo había hecho en tiempos de Macri para manifestar su enfática adhesión a este y ahora lo hace para brindar su “apoyo incondicional” a los candidatos de Milei. Esto no me sorprendió, ya que meses atrás estando yo de turismo por México y haciendo “zapping” en la televisión local me encontré con una entrevista que le estaban haciendo a este buen muchacho, donde expresó enfáticamente su “profundo amor por Milei” (literal) y también por Trump y otros políticos de derecha; si, dijo sentir amor (si no me creen pueden confirmarlo con solo escribir el texto “Soler ama a Milei” en el buscador de Internet y se encontrarán con esto). Quedé muy sorprendido al escucharle expresarse así ya que uno, normalmente, suele amar a sus hijos, a su pareja, a sus padres, a hermanos, a amigos pero amar a personajes del ámbito político como lo dice hacer Soler Valls me pareció demasiado, pero bueno, quizás el haber protagonizado tantas “telenovelas románticas” en su exitosa carrera actoral le permitió incrementar su capacidad de amar y por ello le resulta más natural hacerlo. Lo triste es que nuevamente ahora, al igual que otrora, acompaña su posicionamiento con descalificaciones a los adherentes a otras ideologías políticas que no coinciden con las suyas, en el caso actual dijo que “da asco ser peronista, da asco ser kirchnerista, da asco ser progresista”. Qué pena que alguien tan exitoso, al que aparentemente le va tan bien en la vida, tenga esos sentimientos. Conozco a ex compañeros de Soler Valls del Instituto JIM o del Tucuman Lawn Tennis o del ambiente del rugby en general que calificarían en estas condiciones (progresistas, peronistas, kirchneristas) y ante ello infiero que son destinatarios también de estos sentimientos. Ojalá alguno de los tantos amigos que supo cosechar en su provincia natal lo haga reflexionar y le haga ver que con estos sentimientos más que agraviar a otros termina quedando mal él ya que revela un lado muy oscuro de su espíritu. ¡Vos podés Juancito, me cuentan que sos un buen tipo, pero con sentimientos como estos...!