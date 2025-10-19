Punto de vista: un debilitamiento democrático con repercusión continental

Una preocupación nos toca de manera particular. En los Estados Unidos, país históricamente considerado un faro de las libertades democráticas, hemos observado con alarma un creciente deterioro en el clima hacia la prensa. La embestida del gobierno contra medios y periodistas, la utilización de demandas judiciales como instrumento de hostigamiento y las amenazas a licencias de radiodifusión han puesto de manifiesto una peligrosa deriva. No se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas; se trata de un debilitamiento del sistema democrático más influyente de nuestro hemisferio. Y lo que ocurre en Washington, no nos engañemos, repercute en toda América.