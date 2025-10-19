La SIP se reúne en República Dominicana

Más de 200 directivos y periodistas de medios de una veintena de países de América están reunidos en Punta Cana, desde el jueves y hasta el domingo, debatiendo sobre los desafíos y amenazas que enfrenta la prensa en el continente. Los ataques al periodismo y la expansión de la IA son dos de los ejes principales del encuentro de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), organización que nuclea a 1.300 medios.