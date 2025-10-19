Secciones
La SIP se reúne en República Dominicana

La organización más representativa de la prensa a nivel continental celebra su asamblea anual desde este jueves.

Hace 3 Hs

Más de 200 directivos y periodistas de medios de una veintena de países de América están reunidos en Punta Cana, desde el jueves y hasta el domingo, debatiendo sobre los desafíos y amenazas que enfrenta la prensa en el continente. Los ataques al periodismo y la expansión de la IA son dos de los ejes principales del encuentro de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), organización que nuclea a 1.300 medios.

El presidente dominicano Luis Abinader participó de la ceremonia inaugural junto con la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, y el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.

El evento, que se desarrolla en hotel The Westin Punta Cana, cuenta con expositores como Jon Lee Anderson, redactor estrella de The New Yorker; Boris Muñoz, fundador de la sección de Opinión de The New York Times; Marina Walker, directora del Centro Pulitzer; Paul Deegan, director de la Asociación de medios de Canadá; Rodrigo Bonilla, gerente de relaciones con la industria de noticias para Hispanoamérica de Google; Rosental Alves, director del Centro Knight; Pablo M. Fernández, directivo de Ifpim (International Fund for Public Interest Media) y el periodista de investigación de La Nación Hugo Alconada Mon.

