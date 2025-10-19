Cartas de lectores I: poda de árboles

El 21 de septiembre de 2023 presenté nota en Espacios Verdes solicitando poda de ramas muy altas o cortes de troncos de dos árboles. Las ramas tapan las luminarias de luz del alumbrado público, tornando el lugar muy oscuro inseguro. Transitado a toda hora por niños, amas de casa, adultos. Actualmente solo queda la poda de un ejemplar, bajar ramas. El ejemplar se encuentra en Fray Mamerto Esquiú 2.060. Este pedido, manifesté, requiere prontitud. Envié fotos y todo lo solicitado. Este año en esta nueva gestión municipal, envié por WhatsApp, Atención al Ciudadano, mensajes semanales desde marzo a la fecha. No recibí solución.