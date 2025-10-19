Cartas de lectores: mamá

Mamá, madrina, madraza, maestra y maravillosa. Amor, auténtica, alegre, ambiciosa y apasionada. Divina, dama, dulce , dominante y disciplinada . Reina, rezongona, razonable, responsable y resistente. Eterna, empoderada, exigente, emblemática y enérgica. Un millón de bellas expresiones y bonitas palabras no alcanzan para homenajear y nombrar a nuestra madre, reina del hogar, ser humano único, repleto de alma, corazón, bondad, razón y vida, que muchas veces es sobrevalorado cuando no la tenemos, pero ella y nosotros sabemos que siempre está presente en nuestros buenos momentos y más aún en los sinsabores que nos presenta la vida. ¡Madre, gracias por darnos la existencia, existir y asistirnos desde el lugar donde estés; convencidos estamos de que las madres jamás mueren, sólo descansan para seguir. A todas las madres, ¡Feliz día!