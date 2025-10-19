Democracia en la era del algoritmo: ¿votamos o nos programan?

Yo, que andaba buceando en el sordo ruido de las redes sociales, veía el fenómeno de ese despeinado crecer entre los jóvenes, sin partido, sin estructura, con ideas contraculturales. Si nos parábamos en 2019, con las reglas de la política de entonces (la billetera, la estructura de partido, el aparato sindical), era imposible predecir que ese "loco" sin estructura terminaría siendo el presidente. Pero la realidad digital es otra. La fuerza exponencial que lo cambió todo fue la narrativa directa, la viralidad y un concepto (la "casta") que funcionó como un algoritmo político implacable, invisible para el establishment.