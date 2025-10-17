Cartas de lectores: Rejas del Colegio Nacional

Me dirijo a usted en relación a la carta titulada “Rejas del Colegio Nacional” de fecha 15/10, en la que se critica la obra de reconstrucción del cercado perimetral del Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Valoro las opiniones críticas como parte del debate ciudadano, pero creo fundamental brindar información precisa sobre las acciones que se están llevando a cabo. La recuperación del cercado tiene como finalidad resguardar la seguridad del establecimiento y sus estudiantes, en este caso especialmente la integridad de un bien público que es patrimonio histórico y debe ser protegido frente al deterioro y al vandalismo. El proyecto contempla la construcción del cercado perimetral con la instalación de las rejas originales. La obra pretende restituir este elemento arquitectónico legítimo que fue eliminado, pero no se intenta imitar o copiar la obra original porque esto se constituiría automáticamente en un “falso histórico” lo que alteraría su esencia y autenticidad. A los fines de determinar las características de esta obra se dio intervención a la Comisión de Patrimonio Histórico de la Provincia, quienes evaluaron el proyecto y su relación y coherencia con el edificio del Colegio, lo que garantiza un resultado que seguramente será bien recibido por toda la comunidad y constituye una revalorización de tan importante inmueble.