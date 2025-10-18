Cómo tonificar el cuerpo después de los 50: 10 ejercicios clave para mujeres

Mantener el cuerpo activo después de los 50 es fundamental para conservar la fuerza, la movilidad y el bienestar general. A esta edad, los cambios hormonales y la pérdida natural de masa muscular hacen que el ejercicio sea una herramienta clave para mantenerse saludable y con energía. Además, entrenar de forma regular mejora el ánimo, la postura y la calidad del descanso.