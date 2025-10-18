Despertarse a la misma hora todas las noches, ¿cuándo es preocupante?

La causa por la que hay periodos en los que nuestros ojos se abren exactamente a la misma hora en mitad de la noche tiene que ver con los ciclos de sueño. “Estos ciclos empiezan con un sueño ligero, seguido de un tiempo de sueño profundo para después dar comienzo la fase REM (cuando se produce una completa parálisis muscular, así como una alta actividad cerebral y, por ejemplo, soñamos)”, explica Celia García Malo, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN). La experta aclara que es mucho más fácil despertarse al final de un sueño REM, pues tras esta fase, se vuelve a pasar a otra de sueño ligero, siendo este entonces más inestable.