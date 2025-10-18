Especialistas advierten que el exceso de proteínas puede ser perjudicial para la salud

Por su parte, el médico Joseph Antoun, director de la compañía de biotecnología L-Nutra, coincidió en que un consumo alto de proteínas, especialmente de origen animal, mantiene activa de forma continua una hormona llamada IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1). Aunque esta sustancia es fundamental durante la infancia y la adolescencia para favorecer el crecimiento y la reparación celular, su activación crónica en la adultez puede acelerar el deterioro de los tejidos.