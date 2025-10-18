Secciones
SociedadSalud

Especialistas advierten que el exceso de proteínas puede ser perjudicial para la salud

En los últimos años, las dietas hiperproteicas ganaron popularidad como una herramienta para aumentar masa muscular o controlar el peso.

Especialistas advierten que el exceso de proteínas puede ser perjudicial para la salud
Hace 27 Min

El consumo elevado de proteínas, aunque muchas veces se asocia con fuerza y vitalidad, podría tener efectos adversos en la salud a largo plazo. Una reconocida especialista en longevidad advirtió que una dieta demasiado rica en este nutriente no solo puede acelerar el envejecimiento biológico, sino también interferir con los mecanismos naturales de regeneración celular.

En los últimos años, las dietas hiperproteicas ganaron popularidad como una herramienta para aumentar masa muscular o controlar el peso. Sin embargo, diversos estudios comenzaron a mostrar que mantener un consumo elevado de proteínas por períodos prolongados podría alterar el equilibrio del organismo. Este debate se intensificó entre expertos en envejecimiento saludable, quienes examinan la relación entre nutrición, hormonas y longevidad.

La nutricionista y especialista Melanie Murphy Richter señaló en una entrevista con el medio estadounidense Parade que consumir más proteínas de las necesarias puede “acelerar el envejecimiento biológico en lugar de retrasarlo”. Según explicó, la cultura del bienestar convirtió a este nutriente en un símbolo de vitalidad, llevando a muchas personas adultas a superar ampliamente los valores recomendados por las guías alimentarias.

Por su parte, el médico Joseph Antoun, director de la compañía de biotecnología L-Nutra, coincidió en que un consumo alto de proteínas, especialmente de origen animal, mantiene activa de forma continua una hormona llamada IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1). Aunque esta sustancia es fundamental durante la infancia y la adolescencia para favorecer el crecimiento y la reparación celular, su activación crónica en la adultez puede acelerar el deterioro de los tejidos.

Cuando se ingieren proteínas en exceso, el organismo disminuye su capacidad de autofagia, el proceso mediante el cual las células eliminan residuos y se regeneran. 

Esta interrupción provoca la acumulación de radicales libres y un aumento del estrés oxidativo, factores estrechamente ligados al envejecimiento prematuro y a un mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Además, metabolizar grandes cantidades de proteínas exige un esfuerzo adicional a los riñones y puede alterar el equilibrio hormonal. “Si este mecanismo permanece activado de forma constante, se acelera la degradación celular y se abren las puertas a diversas patologías”, advirtió Antoun, reprodujo el portal C5N. 

Los riesgos

Los síntomas de una sobrecarga proteica incluyen fatiga, mal aliento, problemas digestivos, náuseas y hasta un aumento no deseado de peso. A largo plazo, esta práctica podría derivar en trastornos renales, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Por ello, los especialistas recomiendan ajustar la dieta según las necesidades individuales y prestar atención a las señales del cuerpo antes de que surjan complicaciones.

Antoun sugiere que las personas menores de 65 años consuman entre 0,7 y 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal, dando prioridad a fuentes vegetales. En cambio, quienes superan esa edad pueden aumentar ligeramente la cantidad y complementar con proteínas animales si presentan pérdida de masa muscular o peso.

Temas TucumánBuenos AiresDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En 2019, LA GACETA dialogó con el hoy Nobel de Economía, Philippe Aghion, sobre el motor del desarrollo económico

En 2019, LA GACETA dialogó con el hoy Nobel de Economía, Philippe Aghion, sobre el motor del desarrollo económico

Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
4

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante
5

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla
6

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Más Noticias
¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Comentarios