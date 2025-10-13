En 2019, LA GACETA dialogó con el hoy Nobel de Economía, Philippe Aghion, sobre el motor del desarrollo económico

En 2019, antes de convertirse en uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion visitó Tucumán para participar de un workshop en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Académico del Collège de France, la London School of Economics y Harvard University, Aghion compartió aquella vez con LA GACETA sus reflexiones sobre la innovación tecnológica y el crecimiento económico, conceptos centrales de su investigación junto a Peter Howitt y Joel Mokyr.