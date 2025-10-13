El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El anuncio fue realizado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, que destacó el valor de los trabajos premiados para explicar la relación entre el progreso científico y la expansión sostenida de las economías modernas. “Por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, fue la razón por la cual el comité distinguió a Mokyr, quien recibirá la mitad del galardón. La otra mitad será compartida entre Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, según precisó el jurado.