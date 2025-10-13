El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado hoy al estadounidense-israelí Joel Mokyr, al francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt, en reconocimiento a sus contribuciones para comprender cómo la innovación tecnológica impulsa el crecimiento económico a largo plazo.
El anuncio fue realizado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, que destacó el valor de los trabajos premiados para explicar la relación entre el progreso científico y la expansión sostenida de las economías modernas. “Por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, fue la razón por la cual el comité distinguió a Mokyr, quien recibirá la mitad del galardón. La otra mitad será compartida entre Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, según precisó el jurado.
Las investigaciones de los tres economistas han sido fundamentales para entender cómo la tecnología, la educación y las políticas públicas se combinan para generar desarrollo. Mokyr, profesor en la Universidad Northwestern, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la Revolución Industrial y los factores culturales que permitieron la expansión de la innovación.
Por su parte, Aghion, docente en el Collège de France, y Howitt, profesor emérito de la Universidad de Brown, desarrollaron juntos un modelo que explica cómo las economías se renuevan a través de un proceso de “destrucción creativa”, donde las nuevas ideas sustituyen a las obsoletas y generan aumentos sostenidos en la productividad.
El Nobel de Economía, creado en 1968 por el Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, se considera hoy uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito académico. La entrega oficial del galardón tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, en coincidencia con el aniversario de la muerte del inventor sueco.
La Academia subraya con este reconocimiento la importancia de la tecnología como motor del progreso económico y destaca el papel de la investigación en la comprensión de los desafíos que enfrentan las economías del siglo XXI.