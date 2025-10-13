Secciones
Sustrajo una computadora de una oficina del microcentro

El detenido junto a un cómplice ingresaron a un estudio ubicado en calle San Martín al 500.

Hace 4 Hs

Un hombre fue procesado en el marco de un caso investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Francisco Galíndez.

El primer lugar, el representante del MPF narró los hechos y las circunstancias en las que se produjo la aprehensión del imputado, solicitando que se declare la legalidad de la aprehensión y la prisión preventiva, que fue impuesta por 20 días.

Según la fiscalía, el 28 de septiembre, a horas 15, el acusado y un sujeto no identificado, actuando de manera conjunta y coordinada y con claras intenciones de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos, se hicieron presentes en un local comercial sito en Peatonal Muñecas al 100, San Miguel de Tucumán, forzando la reja de la puerta de ingreso. Una vez en el interior, violentaron una puerta que conecta a una oficina en planta baja correspondiente al edificio sito en calle San Martín 573, San Miguel de Tucumán, forzaron otra puerta de la oficina, lo cual les dio acceso a las escaleras del edificio, se dirigieron al primer piso, se aproximaron a la puerta de la oficina en donde funciona un estudio, violentaron la misma y sustrajeron una computadora notebook de la marca Bangho, tras lo cual huyeron

