Sustrajo una computadora de una oficina del microcentro

Según la fiscalía, el 28 de septiembre, a horas 15, el acusado y un sujeto no identificado, actuando de manera conjunta y coordinada y con claras intenciones de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos, se hicieron presentes en un local comercial sito en Peatonal Muñecas al 100, San Miguel de Tucumán, forzando la reja de la puerta de ingreso. Una vez en el interior, violentaron una puerta que conecta a una oficina en planta baja correspondiente al edificio sito en calle San Martín 573, San Miguel de Tucumán, forzaron otra puerta de la oficina, lo cual les dio acceso a las escaleras del edificio, se dirigieron al primer piso, se aproximaron a la puerta de la oficina en donde funciona un estudio, violentaron la misma y sustrajeron una computadora notebook de la marca Bangho, tras lo cual huyeron