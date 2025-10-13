La actividad económica argentina muestra signos de fatiga

La actividad económica sigue acusando recibo de la creciente fragilidad e incertidumbre en el frente cambiario y monetario. En términos generales, hasta julio, la actividad económica muestra un avance de 2,2% en relación con los niveles de noviembre de 2023, pero cae 0,9% versus diciembre de 2024, indica un reporte elaborado por Invecq Consultora Económica. La industria y la construcción continúan entre los sectores más golpeados: la primera acumula a agosto pasado una caída de 3,8% y la segunda sufre un desplome de 21% respecto de noviembre de 2023, tras el fuerte impacto que dejó el freno de la obra pública.
Si bien los datos de agosto de la industria y construcción mostraron una leve recuperación (+0,6% y +0,5% intermensual, respectivamente), esto es consecuencia de un repunte muy parcial de la fuerte caída de julio (-2,2% y -1,9% respectivamente). Respecto de diciembre del año pasado, la industria retrocedió -3,4%, mientras que la construcción se mantiene estancada, ya que presenta los mismos niveles de diciembre de 2024, puntualiza el diagnóstico privado.
Si se observan otros sectores, como la minería y la pesca, también presentaron caídas en agosto, de -0,8% y -1,8% respectivamente. Sin embargo, la minería se encuentra 6,3% por encima del nivel de diciembre de 2024, mientras que la pesca 8,7% por debajo.
En este sentido, los primeros datos de septiembre muestran que esta tendencia mixta continuaría. Los despachos de cemento crecieron 2,1% mensual desestacionalizado respecto de agosto, mientras que el Índice Construya también mostró un avance de 2,1% mensual sin estacionalidad.
En el sector automotor, los patentamientos de autos subieron 3,5% respecto del mes anterior, aunque se observa un enfriamiento en la comparación interanual: crecieron 28,2% frente a septiembre de 2024, pero en el acumulado enero-septiembre el alza fue de 60,2%, lo que implica una desaceleración respecto de meses previos.
Financiamiento
A su vez, los préstamos al sector privado, uno de los sectores que venía impulsando la actividad económica nacional, interrumpió en septiembre la tendencia de crecimiento que sostenía desde abril de 2024 y registró una caída mensual de 1,8%, impactado por el endurecimiento de las tasas de interés, iniciado en julio con el desarme de las LEFI, remarca la consultora que encabeza el economista Esteban Domecq. En este contexto, los préstamos comerciales ya mostraban caídas en agosto, pero en septiembre se sumaron las líneas destinadas al consumo: las financiaciones con tarjeta retrocedieron 3,9% real mensual y los créditos personales se redujeron 0,1% mensual real.
En síntesis, además de la tensión cambiaria y financiera, la actividad económica sigue mostrando fatiga y también está a la merced del resultado electoral y del impacto de la inexorable recalibración del esquema cambiario tras los comicios, expresa el trabajo de Invecq. “De todos modos, no se vislumbra un riesgo de crisis generalizada, ya que persisten motores que continúan traccionando, como el agro, la energía, la minería, entre otros”, finaliza.