La actividad económica argentina muestra signos de fatiga

Financiamiento

A su vez, los préstamos al sector privado, uno de los sectores que venía impulsando la actividad económica nacional, interrumpió en septiembre la tendencia de crecimiento que sostenía desde abril de 2024 y registró una caída mensual de 1,8%, impactado por el endurecimiento de las tasas de interés, iniciado en julio con el desarme de las LEFI, remarca la consultora que encabeza el economista Esteban Domecq. En este contexto, los préstamos comerciales ya mostraban caídas en agosto, pero en septiembre se sumaron las líneas destinadas al consumo: las financiaciones con tarjeta retrocedieron 3,9% real mensual y los créditos personales se redujeron 0,1% mensual real.