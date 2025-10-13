Secciones
EconomíaNoticias económicas

La actividad económica argentina muestra signos de fatiga

La industria y la construcción, los sectores más golpeados.

EN PROBLEMAS. Las industrias enfrentan serios problemas. EN PROBLEMAS. Las industrias enfrentan serios problemas.
Hace 6 Hs

La actividad económica sigue acusando recibo de la creciente fragilidad e incertidumbre en el frente cambiario y monetario. En términos generales, hasta julio, la actividad económica muestra un avance de 2,2% en relación con los niveles de noviembre de 2023, pero cae 0,9% versus diciembre de 2024, indica un reporte elaborado por Invecq Consultora Económica. La industria y la construcción continúan entre los sectores más golpeados: la primera acumula a agosto pasado una caída de 3,8% y la segunda sufre un desplome de 21% respecto de noviembre de 2023, tras el fuerte impacto que dejó el freno de la obra pública.

Si bien los datos de agosto de la industria y construcción mostraron una leve recuperación (+0,6% y +0,5% intermensual, respectivamente), esto es consecuencia de un repunte muy parcial de la fuerte caída de julio (-2,2% y -1,9% respectivamente). Respecto de diciembre del año pasado, la industria retrocedió -3,4%, mientras que la construcción se mantiene estancada, ya que presenta los mismos niveles de diciembre de 2024, puntualiza el diagnóstico privado.

Si se observan otros sectores, como la minería y la pesca, también presentaron caídas en agosto, de -0,8% y -1,8% respectivamente. Sin embargo, la minería se encuentra 6,3% por encima del nivel de diciembre de 2024, mientras que la pesca 8,7% por debajo.

En este sentido, los primeros datos de septiembre muestran que esta tendencia mixta continuaría. Los despachos de cemento crecieron 2,1% mensual desestacionalizado respecto de agosto, mientras que el Índice Construya también mostró un avance de 2,1% mensual sin estacionalidad.

Llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

En el sector automotor, los patentamientos de autos subieron 3,5% respecto del mes anterior, aunque se observa un enfriamiento en la comparación interanual: crecieron 28,2% frente a septiembre de 2024, pero en el acumulado enero-septiembre el alza fue de 60,2%, lo que implica una desaceleración respecto de meses previos.

Financiamiento

A su vez, los préstamos al sector privado, uno de los sectores que venía impulsando la actividad económica nacional, interrumpió en septiembre la tendencia de crecimiento que sostenía desde abril de 2024 y registró una caída mensual de 1,8%, impactado por el endurecimiento de las tasas de interés, iniciado en julio con el desarme de las LEFI, remarca la consultora que encabeza el economista Esteban Domecq. En este contexto, los préstamos comerciales ya mostraban caídas en agosto, pero en septiembre se sumaron las líneas destinadas al consumo: las financiaciones con tarjeta retrocedieron 3,9% real mensual y los créditos personales se redujeron 0,1% mensual real.

En síntesis, además de la tensión cambiaria y financiera, la actividad económica sigue mostrando fatiga y también está a la merced del resultado electoral y del impacto de la inexorable recalibración del esquema cambiario tras los comicios, expresa el trabajo de Invecq. “De todos modos, no se vislumbra un riesgo de crisis generalizada, ya que persisten motores que continúan traccionando, como el agro, la energía, la minería, entre otros”, finaliza.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes
1

La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia
2

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde
3

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis
4

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía
5

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo
6

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Más Noticias
Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Comentarios