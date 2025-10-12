Recuerdos fotográficos: 1966. La medalla del sesquicentenario

Las crónicas han dado cuenta de cómo fue el festejo del sesquicentenario, hecho en medio de zozobra porque diez días antes había sido el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía contra el presidente Arturo Umberto Illia, pero también hubo jolgorio porque vino el mandatario de facto para el desfile, que fue multitudinario. Semanas después, decretaría el cierre de ingenios que fue un mazazo para la provincia.