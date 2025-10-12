Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1966. La medalla del sesquicentenario

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1966. La medalla del sesquicentenario
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 1 Hs

Un aviso en LA GACETA del 9 de julio de 1966 invitaba a una celebración especial del sesquicentenario de la Independencia. Llenando el cupón al final del aviso, la gente podía ir a la joyería Solmar, ubicada en San Martín al 500 (en la esquina con Muñecas, donde hoy está el banco Santander), y retirar una medalla - llavero en homenaje a la fiesta patria.

Recuerdos fotográficos: 1966. La medalla del sesquicentenario

Las crónicas han dado cuenta de cómo fue el festejo del sesquicentenario, hecho en medio de zozobra porque diez días antes había sido el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía contra el presidente Arturo Umberto Illia, pero también hubo jolgorio porque vino el mandatario de facto para el desfile, que fue multitudinario. Semanas después, decretaría el cierre de ingenios que fue un mazazo para la provincia.

Recuerdos fotográficos: 1966. La medalla del sesquicentenario

En medio de esta inquietud, hubo dudas ese 9 de julio de celebrar la fiesta patria. Las distintas entidades habían preguntado con discreción y las autoridades de la intervención federal les dijeron que continuasen.

La medalla del sesquicentenario fue una marca entusiasta de la celebración patriótica. El dueño de Solmar, León Solesky, la difundió y ese día la convocatoria fue amplia, como se ve en las fotografías que gentilmente ha compartido el historiador Agustín Haro, nieto de Solesky. La joyería, construida en 1950, funcionó hasta aproximadamente 1975. En muchos hogares deben quedar esas medallas, recuerdo del sequicentenario de la Independencia.

Temas TucumánJuan Carlos OnganíaArgentina9 de JulioSantander
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
1

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand
2

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

El Centro Cívico del despilfarro
3

El Centro Cívico del despilfarro

La teoría de la estupidez
4

La teoría de la estupidez

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza
5

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?
6

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Más Noticias
La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

La teoría de la estupidez

La teoría de la estupidez

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

Volver al futuro en un DeLorean argentino

Volver al futuro en un DeLorean argentino

El Centro Cívico del despilfarro

El Centro Cívico del despilfarro

Comentarios