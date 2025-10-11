Secciones
El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

El ex presidente retuiteó al escritor estadounidense Don Winslow para rechazar el swap de 20 mil millones del Tesoro norteamericano.

Hace 2 Hs

El ex presidente Alberto Fernández volvió a apuntar contra el Gobierno nacional a través de sus redes sociales. Ayer, compartió una publicación del escritor estadounidense Don Winslow, en la que el autor criticó duramente el swap de 20 mil millones de dólares que el Tesoro de los Estados Unidos otorgó al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota. Y no puedo creer que el actual Presidente de los Estados Unidos (también un idiota) le haya dado a su idiota Presidente 20 mil millones de dólares de los impuestos de los estadounidenses trabajadores. Ambos son payasos”, escribió Winslow en su cuenta de X (ex Twitter). 

El mensaje fue compartido por Fernández, quien sumó: “En la tierra de Trump ven lo que no quieren que veas. Despertá y salgamos de esta pesadilla”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, anunció el jueves la puesta en marcha de un acuerdo de swap de divisas por 20 mil millones de dólares con el BCRA. 

Según informó la autoridad estadounidense, la medida busca “estabilizar” la economía argentina en un contexto de volatilidad financiera y tensión política, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La publicación de Winslow, un autor conocido por sus posicionamientos políticos en Estados Unidos, generó repercusión inmediata en redes sociales, donde se multiplicaron tanto las críticas como los apoyos a la postura del ex jefe de Estado argentino.

Temas Banco Central de la República ArgentinaAlberto FernándezEstados Unidos
