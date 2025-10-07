El Gobierno adelantó que apelará si la Justicia rechaza reimprimir las boletas de La Libertad Avanza

El Gobierno nacional confirmó este martes que, en caso de que la Justicia electoral desestime la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, presentará una apelación. La decisión se enmarca en la normativa que impide a los partidos exceder los gastos de campaña, según explicó un funcionario de Casa Rosada.
“La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña”, indicó la fuente, en referencia al pedido de la fuerza de Javier Milei.
Reimpresión de boletas y costos millonarios
Los apoderados de La Libertad Avanza, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, presentaron este lunes un escrito ante la Justicia para solicitar la reimpresión de boletas. El costo de esta medida se estima en más de 10.000 millones de pesos.
Tras la declinación de la candidatura de José Luis Espert al frente de la nómina violeta, la solicitud de reimpresión adquirió mayor relevancia para garantizar la participación de LLA en los comicios.
Luis Caputo y las negociaciones en Washington
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, permanecerá en Washington junto a su equipo hasta la audiencia entre Javier Milei y Donald Trump, pautada para el próximo martes.
“No tiene sentido que vuelvan y se vayan otra vez”, explicó un funcionario, en referencia a las negociaciones con el Tesoro estadounidense, orientadas a obtener apoyo financiero.
Por su parte, el canciller Gerardo Werthein trabaja desde abril en un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que según la fuente “está próximo a cerrarse”, aunque aún se discuten “tres o cuatro puntos” antes de la reunión entre ambos presidentes prevista para el 14 de octubre.
Sin cambios de gabinete antes de las elecciones
El mismo vocero descartó que Milei realice modificaciones en el Gabinete antes de los comicios del 26 de octubre. También consideró poco probable que Mauricio Macri participe en actividades de campaña de La Libertad Avanza, a pesar del papel que asumirá Diego Santilli y el reciente acercamiento entre el presidente y el fundador del PRO.
“Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionarios somos fichas de cambio. Antes del 27 de octubre no habrá cambios en el Gabinete, después depende del Presidente”, sostuvo.