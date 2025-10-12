Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Bibury, una diminuta aldea escondida entre las colinas de los Cotswolds, fue elegida por la revista Forbes, en colaboración con la agencia Unforgettable Travel Company, como el pueblo más lindo del mundo. Con menos de 600 habitantes, este rincón del condado de Gloucestershire, a 120 kilómetros al oeste de Londres, mantiene intacto el espíritu de la campiña británica del siglo XIV: casitas de piedra color miel, jardines perfectos y un silencio que parece suspendido en el tiempo.