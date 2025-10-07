Celebración del deporte, la identidad y la comunidad

Lo notable es cómo esta carrera logró posicionarse en apenas tres ediciones. No sólo por la cantidad de inscriptos o la calidad organizativa, que fue impecable según afirmaron los participantes, sino por el sentido de pertenencia que logró generar. Las calles tucumanas, teñidas de azul y rojo, no fueron meramente un circuito: se transformaron en escenarios donde la historia, la cultura y el deporte se encontraron. Correr por la Casa Histórica, recibir aplausos en la plaza Belgrano o enfrentar el último tramo sobre avenida Mate de Luna con el Monumento al Bicentenario de fondo son experiencias que hablan de algo más profundo que una simple competencia.