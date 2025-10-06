El nuevo IPC muestra que los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei

Lejos de una recuperación sostenida, los salarios registrados mantienen una tendencia estable durante 2025. Según datos de la consultora Vectorial, solo febrero, mayo y julio registraron aumentos reales, mientras que los meses de enero, marzo, abril y junio anotaron retrocesos frente a la inflación.
En la comparación interanual, los haberes muestran una caída del 5,25% frente a la inflación. Sin embargo, si se utiliza la nueva canasta del índice de precios al consumidor (ENGHO 2017-2018), la pérdida real se profundiza hasta 11,2%.
“La dinámica de los primeros siete meses del año evidencia un patrón errático sin una tendencia clara de recuperación sostenida”, destacaron desde Vectorial, que definió el fenómeno como un “amesetamiento” del poder adquisitivo.
Los empleados públicos, los más afectados
De acuerdo con el relevamiento, los trabajadores del sector público fueron los más golpeados por la inflación: en comparación con noviembre de 2023, sus haberes registran una caída real del 14% según los datos del INDEC.
Con la nueva canasta del IPC —que da más peso a los servicios públicos, menos a los alimentos e incluye el gasto en plataformas digitales— las pérdidas se amplifican:
Empleados públicos: caída del 19,4% real.
Privados registrados: pérdida del 6,6% real.
De esta manera, el umbral salarial se ubicó en 80,6 puntos para el sector público y 93,4 puntos para el privado.
“Mientras el sector privado orbitó durante los últimos meses alrededor de la base de referencia —incluso superándola brevemente entre noviembre 2024 y febrero 2025— el sector público no ha logrado una recuperación significativa”, señala el informe.
A contramano, los no registrados logran una recuperación
El único segmento que muestra un desempeño positivo es el de los trabajadores no registrados, cuyos ingresos —relevados con un rezago de cinco meses— alcanzaron un nuevo pico:
117,8 puntos según el IPC del INDEC.
110,7 puntos con el índice actualizado a febrero 2025.
Esto implica una mejora real del 17,8% y 10,7%, respectivamente, en comparación con noviembre de 2023.
“Desde su punto más bajo entre febrero y abril de 2024, el sector no registrado inició una recuperación consistente y sin interrupciones significativas”, explicaron desde Vectorial.
Sin embargo, los especialistas advierten que este indicador tiene limitaciones, ya que se elabora a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), publicada trimestralmente y con cierto rezago.
Brecha salarial y polarización del mercado laboral
La nueva medición del IPC revela una polarización creciente en el mercado laboral argentino:
En la base, los empleados públicos pierden poder adquisitivo a un ritmo acelerado.
En el medio, los trabajadores privados registrados apenas logran sostener sus ingresos.
En la cima, los no registrados muestran mejoras reales, favorecidos por su mayor flexibilidad para ajustar remuneraciones y menor exposición a políticas de contención salarial.
“Esta fotografía con ponderadores actualizados marca una polarización del mercado laboral nacional”, concluye el informe privado.