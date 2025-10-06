El nuevo IPC muestra que los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei

Lejos de una recuperación sostenida, los salarios registrados mantienen una tendencia estable durante 2025. Según datos de la consultora Vectorial, solo febrero, mayo y julio registraron aumentos reales, mientras que los meses de enero, marzo, abril y junio anotaron retrocesos frente a la inflación.

En la comparación interanual, los haberes muestran una caída del 5,25% frente a la inflación. Sin embargo, si se utiliza la nueva canasta del índice de precios al consumidor (ENGHO 2017-2018), la pérdida real se profundiza hasta 11,2%.