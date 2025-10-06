Realizaron una maratón inclusiva en Tucumán para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Por su parte, Malvina, mamá de Alan, explicó el esfuerzo diario que implica acompañar a un hijo con parálisis cerebral: “Es el día a día, aprender a aceptar y entender que ellos pueden ser felices y hacer todo lo que deseen, siempre con la guía de profesionales. Este lugar les da la posibilidad de integrarse, de conocer amigos y disfrutar de actividades que no podrían realizar por sí mismos”.