Realizaron una maratón inclusiva en Tucumán para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

La sede de la Asociación Protectora Paralítico Cerebral de Tucumán (Apacet) se llenó este lunes de música, sonrisas y movimiento en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Los protagonistas fueron jóvenes con esta condición neurológica, quienes participaron de una maratón inclusiva acompañados por sus familias y profesionales de la institución.
“Estamos muy felices porque hoy es un día para juntarnos y compartir. Queremos que se sepa que existimos, que podemos hacer cosas como todos y que tenemos muchas actividades por realizar”, expresó Gabriela Batalla, directora de Apacet, a LA GACETA.
El lema de este año, “Únicos y unidos”, dijeron, refleja la filosofía de la asociación: cada persona es especial y puede integrarse plenamente a la sociedad. “Hicimos una maratón según las capacidades de cada uno: quien pudo correr, corrió; quien pudo caminar, caminó; y quienes necesitaban silla o bicicletas adaptadas también participaron. Lo más importante fue compartir y estar felices”, añadió Batalla.
Las familias presentes coincidieron en el valor de contar con un espacio especializado. Patricia, madre de Jerónimo, destacó: “Vimos un cambio enorme en nuestro hijo. Antes era muy nervioso, no soportaba reuniones familiares, y ahora llega feliz. Estoy muy agradecida al trato y la contención que brindan Gabriela y las fundadoras de Apacet”.
Por su parte, Malvina, mamá de Alan, explicó el esfuerzo diario que implica acompañar a un hijo con parálisis cerebral: “Es el día a día, aprender a aceptar y entender que ellos pueden ser felices y hacer todo lo que deseen, siempre con la guía de profesionales. Este lugar les da la posibilidad de integrarse, de conocer amigos y disfrutar de actividades que no podrían realizar por sí mismos”.
Además, Batalla hizo hincapié en la importancia de visibilizar las necesidades de las personas con parálisis cerebral: “Todavía hay muchas deudas sociales. Existen barreras físicas y de acceso, y debemos trabajar para que tengan prioridad y puedan integrarse plenamente a la sociedad”.