Realizaron una maratón inclusiva en Tucumán para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

La actividad, organizada por Apacet, reunió a jóvenes, sus familias y profesionales, bajo el lema “Únicos y unidos”.

Hace 2 Hs

La sede de  la Asociación Protectora Paralítico Cerebral de Tucumán (Apacet) se llenó este lunes de música, sonrisas y movimiento en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Los protagonistas fueron jóvenes con esta condición neurológica, quienes participaron de una maratón inclusiva acompañados por sus familias y profesionales de la institución.

“Estamos muy felices porque hoy es un día para juntarnos y compartir. Queremos que se sepa que existimos, que podemos hacer cosas como todos y que tenemos muchas actividades por realizar”, expresó Gabriela Batalla, directora de Apacet, a LA GACETA.

El lema de este año, “Únicos y unidos”, dijeron, refleja la filosofía de la asociación: cada persona es especial y puede integrarse plenamente a la sociedad. “Hicimos una maratón según las capacidades de cada uno: quien pudo correr, corrió; quien pudo caminar, caminó; y quienes necesitaban silla o bicicletas adaptadas también participaron. Lo más importante fue compartir y estar felices”, añadió Batalla.

Las familias presentes coincidieron en el valor de contar con un espacio especializado. Patricia, madre de Jerónimo, destacó: “Vimos un cambio enorme en nuestro hijo. Antes era muy nervioso, no soportaba reuniones familiares, y ahora llega feliz. Estoy muy agradecida al trato y la contención que brindan Gabriela y las fundadoras de Apacet”.

Por su parte, Malvina, mamá de Alan, explicó el esfuerzo diario que implica acompañar a un hijo con parálisis cerebral: “Es el día a día, aprender a aceptar y entender que ellos pueden ser felices y hacer todo lo que deseen, siempre con la guía de profesionales. Este lugar les da la posibilidad de integrarse, de conocer amigos y disfrutar de actividades que no podrían realizar por sí mismos”.

Además, Batalla hizo hincapié en la importancia de visibilizar las necesidades de las personas con parálisis cerebral: “Todavía hay muchas deudas sociales. Existen barreras físicas y de acceso, y debemos trabajar para que tengan prioridad y puedan integrarse plenamente a la sociedad”.

