Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

La serie de la “Ciudad del Limón” tuvo su avant premier anoche y se estrena esta semana.

Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse
Hace 1 Hs

Anoche se llevó a cabo la “avant premiere” de serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”. La producción audiovisual que pone en primer plano los paisajes, la cultura y las emociones de una ciudad profundamente ligada a la historia ferroviaria y al verdor de sus plantaciones de limón, se estrenará este jueves para todo el público, a través de la plataforma Flow.

Anoche, en el cine Atlas, y con una serie de invitados que incluyó a la intendenta de la Capital, Rossana Chahla, pudo vérsela por primera vez.

La historia se sitúa en Tafí Viejo donde las vías del tren abandonadas atraviesan los campos de limoneros y las selvas tucumanas parecen contener secretos antiguos. En ese entorno natural y cargado de memoria, dos jóvenes veinteañeros, Ana y Mauro, se conocen por casualidad y se enamoran.

Historia de amor

La serie, que pronto se verá a través de la plataforma Flow, cuenta una historia de amor entre estos dos jóvenes, que se enamoran apasionadamente. Pero pronto aparecerán conflictos a causa de los desafíos personales y emocionales que ambos enfrentan.

El relato explora las dificultades de las relaciones humanas y plantea preguntas sobre la verdad, el coraje y la necesidad de afrontar la realidad.

Actúan Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Liliana Juárez, Sergio Prina, Juan Palomino, Daniel Elías, Lautaro Delgado Tymruk, Paloma Contreras, Camila Pláate, Isaías Salvatierra, Ruth Pláate, Oscar Zamora, Manina Aguirre, Kika Valero, Facundo Basso, Joel Alonso Quírico, Fernando Solórzano, Lali Carhuavilca y Torpedo Soria. Además, cuenta on la participación especial de Luciano Cáceres. Eduardo Pinto es el director.

