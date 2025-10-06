Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

Anoche se llevó a cabo la “avant premiere” de serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”. La producción audiovisual que pone en primer plano los paisajes, la cultura y las emociones de una ciudad profundamente ligada a la historia ferroviaria y al verdor de sus plantaciones de limón, se estrenará este jueves para todo el público, a través de la plataforma Flow.