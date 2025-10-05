21K LA GACETA: un corredor participó con su perro y se llevó todas las miradas

Según especialistas en veterinaria deportiva, los perros pueden correr entre 3 y 10 kilómetros, dependiendo de su raza, edad y nivel de entrenamiento. Las razas de trabajo o de caza (como border collies, labradores o pointers) suelen tener más resistencia. En cambio, las de hocico corto —pugs o bulldogs— deben evitar las distancias largas por el riesgo de sobrecalentamiento.