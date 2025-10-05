"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

"Es muy frustrante, le pongo toda la garra, pero no sale nada", fue sincero "Colapa". "No entiendo ya muy bien qué es lo que pasa y porqué vamos tan lento", agregó. Llamó la atención también su comparación. "El año pasado esta carrera no fue así", apuntó en referencia a que la unidad, en aquel entonces un Williams, fue más manejable. En la temporada pasada, en el mismo escenario, quedó 11° tras salir 16°, e incluso estar sexto.