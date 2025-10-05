Secciones
"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

El pilarense tuvo que defender más que atacar. La estrategia de Alpine fue conservadora y el auto sigue sin ser competitivo.

Hace 2 Hs

Casi balbuceando y con un tono de desgano muy marcado, Franco Colapinto cumplió con la entrevista protocolar que la Fórmula 1 hace que los pilotos la hagan en la zona mixta. El pilarense, luego de finalizar 16° el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la fecha 18 del Campeonato Mundial.

"Es muy frustrante, le pongo toda la garra, pero no sale nada", fue sincero "Colapa". "No entiendo ya muy bien qué es lo que pasa y porqué vamos tan lento", agregó. Llamó la atención también su comparación. "El año pasado esta carrera no fue así", apuntó en referencia a que la unidad, en aquel entonces un Williams, fue más manejable. En la temporada pasada, en el mismo escenario, quedó 11° tras salir 16°, e incluso estar sexto.

"Es una carrera larga y muy frustrante. Cincuenta vueltas con gomas medias...", dejó la frase sin terminar. 

