Una familia santiagueña corre unida los 21K LA GACETA: pasión heredada por el atletismo

César Chaparro (57) y Sonia Luna (53), junto a dos de sus hijos –César y Alejandro– y el cuñado Claudio, participan de los 21K LA GACETA. “Yo corro desde hace aproximadamente 40 años”, contó César, quien calcula que acumula más de 400 carreras. Entre sus desafíos más importantes destacó el Cruce de los Andes, la San Silvestre en San Pablo (Brasil) y la Maratón de Buenos Aires. “La maratón y la etapa del Cruce de los Andes eran de 42 km y la San Silvestre en San Pablo, de 15 km. Ésta será más tranquila comparada con esas”, dijo.
Casados desde 1996 y con tres hijos, entrenan casi todos los días y compiten junto a grupos locales. “Correr con mi marido es una sensación hermosa”, reveló Sonia. “Compartirlo con la familia y ver que todos disfrutan de esto genera una sensación única.”
“Vivimos para el atletismo; es una pasión en nuestra familia”, afirmó César. Sus hijos participan cuando pueden, y su hermano retomó recientemente las competencias.
“Primero, disfrutar el momento de estar en la largada. Si se da la posibilidad de un podio, lo buscaremos, pero lo principal es disfrutar la carrera”, concluyó.