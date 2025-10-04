Una familia santiagueña corre unida los 21K LA GACETA: pasión heredada por el atletismo

César Chaparro (57) y Sonia Luna (53), junto a dos de sus hijos –César y Alejandro– y el cuñado Claudio, participan de los 21K LA GACETA. “Yo corro desde hace aproximadamente 40 años”, contó César, quien calcula que acumula más de 400 carreras. Entre sus desafíos más importantes destacó el Cruce de los Andes, la San Silvestre en San Pablo (Brasil) y la Maratón de Buenos Aires. “La maratón y la etapa del Cruce de los Andes eran de 42 km y la San Silvestre en San Pablo, de 15 km. Ésta será más tranquila comparada con esas”, dijo.