Secciones
DeportesMás deportes

Una familia santiagueña corre unida los 21K LA GACETA: pasión heredada por el atletismo

Con más de 400 carreras, el matrimonio transmite su pasión por el running a toda la familia

Una familia santiagueña corre unida los 21K LA GACETA: pasión heredada por el atletismo
04 Octubre 2025

César Chaparro (57) y Sonia Luna (53), junto a dos de sus hijos –César y Alejandro– y el cuñado Claudio, participan de los 21K LA GACETA. “Yo corro desde hace aproximadamente 40 años”, contó César, quien calcula que acumula más de 400 carreras. Entre sus desafíos más importantes destacó el Cruce de los Andes, la San Silvestre en San Pablo (Brasil) y la Maratón de Buenos Aires. “La maratón y la etapa del Cruce de los Andes eran de 42 km y la San Silvestre en San Pablo, de 15 km. Ésta será más tranquila comparada con esas”, dijo.

Casados desde 1996 y con tres hijos, entrenan casi todos los días y compiten junto a grupos locales. “Correr con mi marido es una sensación hermosa”, reveló Sonia. “Compartirlo con la familia y ver que todos disfrutan de esto genera una sensación única.”

“Vivimos para el atletismo; es una pasión en nuestra familia”, afirmó César. Sus hijos participan cuando pueden, y su hermano retomó recientemente las competencias.

“Primero, disfrutar el momento de estar en la largada. Si se da la posibilidad de un podio, lo buscaremos, pero lo principal es disfrutar la carrera”, concluyó.

Temas Buenos AiresBrasilSão Paulo Futebol ClubeCarrera LA GACETA21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los 21K LA GACETA estrenan la Copa Equipo: cómo funcionará y dónde chequear tu resultado

Los 21K LA GACETA estrenan la Copa Equipo: cómo funcionará y dónde chequear tu resultado

Cómo será el recorrido de la distancia máxima en los 21K LA GACETA: entre el Monumento al Bicentenario y la Casa Histórica

Cómo será el recorrido de la distancia máxima en los 21K LA GACETA: entre el Monumento al Bicentenario y la Casa Histórica

Tucumán cerró el Campeonato Argentino de Parapente 2025 con una final exigente

Tucumán cerró el Campeonato Argentino de Parapente 2025 con una final exigente

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
4

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

El avance de los “barones del azúcar”
5

El avance de los “barones del azúcar”

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña

Le pongo toda la garra, pero no sale nada, dijo Colapinto

"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede, dijo una atleta de los 21K LA GACETA

"Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede", dijo una atleta de los 21K LA GACETA

El profe Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

El "profe" Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

Ezequiel Chava Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Comentarios