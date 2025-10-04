Secciones
DeportesRugby

Los All Blacks vencieron a Australia y sueñan con el Rugby Championship 2025

Nueva Zelanda se impuso 28-14 a Australia con bonus ofensivo en el Rugby Championship y ahora espera el duelo entre Sudáfrica y Los Pumas en Twickenham para definir al campeón

Los All Blacks vencieron a Australia y sueñan con el Rugby Championship 2025
Hace 1 Hs

Los All Blacks neozelandeses derrotaron a Australia por 28-14, con el punto del bonus ofensivo incluido, y quedan ahora a la espera de lo que haga Sudáfrica contra Argentina en Londres para saber si conquistan el Rugby Championship.

Con cinco puntos sumados ante los Wallabies, Nueva Zelanda se coloca líder de la clasificación en esta última jornada del Championship, con cuatro puntos más que Sudáfrica, obligada ahora a ganar a Los Pumas para conservar la corona.

A igualdad de puntos, el título será para los Springboks por su mayor diferencia de puntos en los duelos directos contra los All Blacks, por lo que a los sudafricanos les basta con una victoria por un solo punto ante los Pumas.

A la espera del resultado de este partido que se disputa en el templo del rugby inglés, el estadio londinense de Twickenham, los hombres de Scott Robertson sacaron provecho de sus momentos de superioridad frente a sus vecinos australianos, pese a que el juego neozelandés no es tan fluido y provoca más dudas de lo habitual.

Incluso se llevaron el bonus ofensivo con un try logrado una vez había sonado ya la bocina, obra de George Bower.

Pese al dominio de los locales en la primera media hora (9-7), los All Blacks remontaron con un try de Leroy Carter (8') y dos de Quinn Tupaea (32' y 35'), además de ocho puntos con el pie de Damian McKenzie.

Pese a la derrota, Australia cerró su participación confirmando que, a dos años de organizar el Mundial, dispone de un grupo renovado que puede hacer soñar a los fans de los Wallabies.

Este partido fue el último del pilar australiano James Slipper, tercer jugador con más partidos internacionales en la historia, tras el galés Alun Wyn Jones y el neozelandés Sam Whitelock.

Temas All BlacksRugby Championship
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
3

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
5

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Comentarios