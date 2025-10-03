Con la acreditación lista, los atletas ingresan a la cuenta regresiva de los 21K LA GACETA

Entre ellos estaba Edgar Medina, de 36 años, que vive en Yerba Buena. Trabaja en logística y se las ingenia para entrenar cuando puede: “Aunque sea una hora, media hora, por lo menos se entrena”, dice con convicción. Hace cinco años comenzó en este mundo y ya lleva varias carreras en las piernas, sobre todo de montaña. Ahora se anima a probar suerte en la calle, con la meta de mejorar su mejor marca: una hora y media en los 21K. “Es la primera vez que corro en San Miguel y quiero ver qué tal es el circuito”, confiesa. Entre la ansiedad y los nervios previos, se prepara con hidratación y carbohidratos. El domingo lo espera un madrugón: “Creo que a las 5 y media ya suena la alarma, desayuno y nos venimos para acá”, explica.